Avcılar Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Yayın Tarihi: 26 Mayıs 2025 / 00:01

ÇİÇEK VE ÇELENK SATIN ALINACAKTIR

AVCILAR BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

ÇİÇEK VE ÇELENK mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/757581

1-İdarenin a) Adı : AVCILAR BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : AMBARLI MAHLLESİ NAİM SÜLEYMANOĞLU SOKAK NO:10 AVCILAR/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2124446989 - 21264446989 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : ÇİÇEK VE ÇELENK b) Niteliği, türü ve miktarı : 5 KALEMDE 2695 ADET ÇİÇEK VE ÇELENK ALIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ÇİÇEKLER ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TELEFON, E-POSTA VB. İLETİŞİM ARAÇLARI YOLU İLE SİPARİŞİN VERİLMESİNE İSTİNADEN ŞEHİR İÇİ SİPARİŞLER ADRESE EN GEÇ 2 SAAT, ŞEHİR DIŞI SİPARİŞLER ADRESE EN GEÇ 3 SAAT İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. ç) Süresi/teslim tarihi : İŞ SÖZLŞEMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP BAŞLANACAK OLUP İDARE TARAFINDAN TELEFON, E-POSTA VB. İLETİŞİM ARAÇLARI YOLU İLE SİPARİŞİN VERİLMESİNE İSTİNADEN ŞEHİR İÇİ SİPARİŞLER ADRESE EN GEÇ 2 SAAT, ŞEHİR DIŞI SİPARİŞLER ADRESE EN GEÇ 3 SAAT İÇERİSİNDE PEYDER PEY TESLİM EDİLECEKTİR. TÜM ÜRÜNLER 31.12.2025 TARİHİNE KADAR TESLİM ALINMIŞ OLACAKTIR. d) İşe başlama tarihi : 03.07.2025

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.06.2025 - 12:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : AVCILAR BELEDİYESİ SATINALMA ŞEFLİĞİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.