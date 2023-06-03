Avcılar Belediyesi'nden Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar Ödülleri'nde büyük başarı

Avcılar Belediyesi, 1997 yılında başlatılan,yerel yönetimlerde uluslararası en iyi uygulamalara odaklanan dünyanın tek ödül yarışması ‘Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar Ödülleri’nde büyük bir başarıya imza atarak, 2. oldu.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, ödülle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Deprem kuşağı olan kentimizin öncelikli sorunu olan kentsel dönüşümden, iklim krizine, çevreye, kültüre, eğitime, sanattan, spora, çocuklar, gençler, kadınlar başta olmak üzere tüm halkımıza verdiğimiz hizmetle, dünyaya örnek olan çalışmalarımızla yaşam kalitesini artırmak ve daha yaşanabilir bir toplum oluşturmak için çaba gösteriyoruz. Ülkemizi uluslararası düzeyde başarıyla temsil etmekten büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Birlikte daha güzel, daha yaşanabilir bir Avcılar inşa etmeye devam edeceğiz. Teşekkürler, Avcılar. Hep birlikte daha iyiye, daha güzele!”

Yarışmada, Birinci sırayı Birleşik Arap Emirlikleri'nden Abu Dabi alırken, Avcılar ikinci, Eskişehir Belediyesi ise üçüncü sırayı aldı.



