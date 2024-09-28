Avcılar D-100 Karayolunda TIR devrildi! Yan yol trafiğe kapatıldı

İstanbul Avcılar D-100 karayolu Edirne istikameti yan yolda TIR şoförünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu TIR yola devrildi. Meydana gelen kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol TIR'ın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Sabah saat 08.00 sıralarında Avcılar gişeler mevkii D-100 karayolu yan yolda meydana gelen kazada, Edirne istikametine doğru seyir halinde olan ve şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR yola devrildi.
Şans eseri sürücü kazadan yara almadan kurtulmayı başardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı yan yolu trafiğe kapattı. Devrilen TIR, vinç yardımıyla kaldırıldı. TIR'ın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.