Avcılar D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza

Kaynak: DHA
Avcılar D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza

Avcılar'da zincirleme bir kaza meydana geldi. Meydana gelen kazada yedi araç hasar gördü.

Avcılar, D-100 Karayolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 7 araç hasar gördü. Kaza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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Kaza, saat 23.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Beylikdüzü yönüne giden araçlardan biri Avcılar Metrobüs Durağı yakınlarında aniden fren yaptı.

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Bu araç ile birlikte peşinden gelen 6 araç da duramayarak birbirlerine çarptı. Toplam 7 aracın hasar gördüğü kazada şans eseri yaralanan olmadı. Yolun sol şeridi trafik ekibinin çalışması yapabilmesi ve araçların çekilebilmesi için uzun süre kapalı kaldı. D-100'de Beylikdüzü istikametinden trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar çalışmaların ardından kaldırılırken, trafik normal seyrine döndü.

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