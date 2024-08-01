Avcılar E-5’te aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı

Kaza, saat 18.00 sularında Avcılar E-5 karayolunun Küçükçekmece yönünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Cüneyt T. yönetimindeki 34 KGR 639 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı ve aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın ardından otomobil yan yola geçerek devrildi.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralı yolcu Enes M.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle E-5 Karayolu'nun Küçükçekmece istikametinde yoğun trafik oluştu. Araç, çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı.