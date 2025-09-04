Avcılar ve Beşiktaş operasyonunda yeni gelişme!

CHP’li belediye başkanlarını suçlayarak etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş’ın beyanları sonucunda başlatılan soruşturmada Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 7 kişinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolleri yapıldı.
Şüpheliler daha sonra adliyeye gönderildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaretinin ardından yaptığı Aziz İhsan Aktaş'ı kastederek "Ev hapsinde tuttukları İstanbul'da restoranlarda fink atıyor" açıklamasıyla dikkat çekmişti