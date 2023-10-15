AVCILAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yayın Tarihi:
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIN'DAN İLANEN TEBLİĞ
|MÜKELLEFİN UNVANI
|VERGİ NO
|ADRES
|VERGİ VEYA CEZA. DÖNEMİ
|VERGİNİN
NEVİ
|CEZANIN
NEVİ
|VERGİNİN
MİKTARI
|CEZANIN
MİKTARI
|ALLANUR NURLYYEV
|6321012102
|SÜTÇÜLER MAH. GÜMÜŞTEL SK. 3 /A KEMALPAŞA İZMİR
|202006202006
|0075
|3080
|663.528,79
|663.528,79
|Avcılar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K 'nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı ,bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01910426