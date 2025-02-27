Avcılar’da 36 saniyede silahlı kuyumcu soygunu! Acemi hırsızlara film gibi operasyon: Korkunç gerçeği polis söyledi

Olay Avcılar,Tahtakale Mahallesinde 21 Şubat Cuma günü saat 10.50 sıralarında meydana geldi. Mağdur H.B.'ye (39) ait kuyumcuya gelen maskeli ve silahlı 2 şüpheli içeride bulunanları ölümle tehdit ederek etkisiz hale getirdi. Vitrinde bulunan ziynet eşyalarını yanlarında getirdikleri çantaya dolduran şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçtı. İşyeri sahibinin ihbarının ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İş yeri sahibi H.B., gaspçılar geldiğinde henüz kasayı açmadığını şüphelilerin hırsızlığa karşı önlem olarak vitrine koydukları imitasyon ziynet eşyalarını gerçek sanıp çaldıklarını söyledi.

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Gasp Büro Amirliği ve Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili çalışma başlattı. Soygun anının işyeri güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde siyah giyimli, yüzlerini maskeyle kapatan ve ellerinde silah bulunan 2 kişinin kuyumcuya girdikleri, birkaç dakika içinde vitrindeki takıları çantalarına koyarak yaya olarak olay yerinden kaçtıkları görüldü.

SOYGUNDAN SONRA KULLANDIKLARI EŞYALARI YAKMIŞLAR

Gasp Büro Amirliği ekipleri görüntülerin izini sürerek şüphelilerin olaydan sonra boş bir inşaata girdiklerini, soygunda kullandıkları maske, bere eldiven gibi eşyaları burada yaktıklarını belirledi. Şüphelilerin bir vatandaşın "Neden yakıyorsunuz." sorusuna ise "Hava çok soğuk ısınmak için yakıyoruz" cevabını verdikleri belirlendi.

ŞÜPHELİ SUÇ ARKADAŞLARININ YANINA KAÇTI

Avcılar'dan Şirinevler'e kadar kamera görüntüleri kullanılarak takip edilen şüphelilerin girdikleri ev kısa sürede belirlendi ve operasyon için düğmeye basıldı. Polis evin çevresinde güvenlik önlemi alırken, şüphelilerden birinin operasyon sırasında arka sokakta olduğu belirlendi. Polisin "Dur" ihtarına uymayan şüpheliyi takibe alan polis, kaçan şüphelinin suç ortaklarının yanına gittiğini belirledi. Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

EVDE ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Şüphelilerin çaldıklarını sakladıkları evde polis ekipleri tarafından arama yapıldı. Aramalarda gasbedilen ziynet eşyaları ele geçirilirken, çok sayıda uyuşturucu madde ve uyuşturucu hapla, 3 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Arama sırasında bulunan ruhsatsız 3 tabanca, 472 gram kokain, 385 adet ecstasy uyuşturucu hap, 2 bin 240 adet uyuşturucu hapla, satışa hazır halde çok miktarda esrar ve 3 adet hassas teraziye el kondu.

ALTINLARIN İMİTASYON OLDUĞUNU POLİSLERDEN ÖĞRENDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin bir süre sonra çaldıkları ziynet eşyaları satmayı düşündükleri, gasbettikleri 65 parça ziynet eşyasının imitasyon olduğunu, kendilerini yakalayan polislerden öğrendikleri bilgisi edinildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.Y. ve E.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.