Avcılar’da 4 katlı bina mühürlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri, Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından kolonlarında çatlaklar olduğu yönünde ihbarda bulunulan 5 bloklu sitede inceleme yaptı.

64 daireden oluşan sitedeki binalarda yapılan incelemede kolon burkulması oluştuğu ve kolonlarda kullanılan demirlerin özelliğini yitirdiği belirlendi. İncelemelerin devamında ise binanın inşaatında deniz kumu kullanıldığı, içerisinde deniz kabuklarının bulunduğu ve dokunulduğunda kendiliğinden dağıldı görülürken binanın tahliye edilmesine karar verildi.

Kararın ardından bina önüne gelen belediye ekipleri ve zabıtalar blokta oturanlara taşınabilir önemli eşyaların ve ilaçların en kısa sürede almalarını ve binayı boşaltmaları duyurusunu yaptı. Akşam saatlerinde tamamen boşaltılan bina belediye ekiplerince mühürlendi.

4 BİNA İÇİN KARAR BEKLENİYOR

Boşaltılan 4 katlı binadan 70 kişi tahliye edilirken aynı sitede bulunan diğer 4 bina için ise incelemelerin sürdüğü ve kararın kısa sürede iletileceği öğrenildi. Binada yaşayan Muhsin Şimşek, “64 daireli 5 bloktan oluşan sitemizde sorunlar vardı. Kentsel dönüşüme girmesi tartışılıyordu. Şimdi gelip insan tahliyesi yaptılar. Haftaya diğer binalar için geleceklerini ilettiler" dedi. Aileler, evlerinden çıkarılırken yanlarında evcil hayvanlarını da aldı.