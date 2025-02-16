Avcılar'da 4 katlı binada korkutan yangın! Alevler gece yarısını aydınlattı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Avcılar'da 4 katlı binada korkutan yangın! Alevler gece yarısını aydınlattı

Avcılar'da 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangında alevler, binanın 4'üncü katındaki daireyi sardı.

Ölen ya da yaralananın bulunmadığı yangın kısa sürede söndürülürken çevredekiler, ekiplerin çalışmalarını cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Yangın, gece saat 02.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında çıktı.

Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangında yükselen alevler, 4'üncü kattaki daireyi sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada yaşayanlar kısa sürede tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, ekiplerin müdahalesi cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Avcılar'da 4 katlı binada korkutan yangın! Alevler gece yarısını aydınlattı

Avcılar'da 4 katlı binada korkutan yangın! Alevler gece yarısını aydınlattı

Avcılar'da 4 katlı binada korkutan yangın! Alevler gece yarısını aydınlattı

Avcılar'da 4 katlı binada korkutan yangın! Alevler gece yarısını aydınlattı

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