Avcılar'da 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi

Kaynak: İHA
Avcılar'da 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi

Avcılar'da 4 yaşındaki çocuk manevra yapan servis midibüsünün altında can verdi.

Avcılar'da manevra yapan servis midibüsünün altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Annesi ve halasıyla dün öğle saatlerinde dışarı çıkan 4 yaşındaki Seyfican Taze, Yeşilkent Mahallesi G-725'inci Sokak'ta bisikletiyle yolun karşısına geçtiği sırada manevra yapan servis midibisünün altında kaldı.

Çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülen çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Araç sürücüsü olay yerine gelen polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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