Avcılar’da 5 katlı binada yangın

Yangın saat 14.00 sıralarında İstanbul Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın çatı katında meydana geldi.

Binanın evsiz kişilerin barındığı çatı katında başlayan yangın, kısa sürede çatının tamamına yayıldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Ekiplerin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı.

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Binadaki daire sahibi olan Uğur Abdar, "Yıkım için müteahhit Avcılar Belediyesi'ne başvurdu. Sistem arızası var diye, 10 gündür teminat yatırılamadı.

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Bu nedenle yıkım için bekletiliyor. Biz kart malikiyiz. Yukarıda kimliğini bilemediğimiz tinerciler mi, başkaları mı kalıyor, bilemiyoruz. Yakmışlar" dedi.