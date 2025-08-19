Avcılar'da alkollü sürücü tekel bayisine daldı

Kaynak: İHA

Avcılar'da alkollü olduğu öne sürülen sürücü önce duvara çarpıp ardından tekel bayisine girdi.

Olay, gece 23.15 civarında Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Plaj yolu sokakta meydana geldi.

İddialara göre, 17 NB 092 plakalı otomobilin alkollü şoförü direksiyon kontrolünü kaybederek önce duvara çarpıp ardından sokak üzerinde bulunan tekel bayisine girdi.

Kazadan sonra olay yerinden kaçan alkollü sürücü vatandaşlar tarafından takip edilerek yakalandı.

Meydana gelen kaza işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayda alındı.

Görüntülerde, direksiyon kontrolünü kaybeden sürücünün duvara çarptıktan sonra tekel bayisine girdiği ve kaçtığı anlar yer aldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri araştırma başlatırken sürücü gözaltına alındı.

Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

