2 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Avcılar'da Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran şüpheli gözaltına alındı

Avcılar'da Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran şüpheli gözaltına alındı

Avcılar'da Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran M.H.T.  (27) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 22:41
Takip Et

Avcılar'da Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran şüpheli gözaltına alındı

Avcılar'da Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran şüpheli gözaltına alındı
+
Aa
-

DHA - Merkez Mahallesi'nde Namık Kemal ile Marmara Caddesi'nin kesişimindeki Atatürk Anıtı'na saat 17.00 sıralarında saldırı yapıldı. İddiaya göre, M.H.T., elindeki baltayla anıtın kaidesine birkaç defa vurarak, zarar verdi. Ardından baltayı anıta doğru fırlatan M.H.T., bölgede bulunan polis ekibi tarafından gözaltına alındı. 

AVCILAR KAYMAKAMLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Avcılar Kaymakamlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Atatürk Anıtı'na zarar veren M.H.T. adlı şüpheli şahıs, olay yerinde güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır. Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi.

Soruşturmaya devam ediliyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
1
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
2
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
3
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
4
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
5
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
6
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
7
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
﻿Avcılar'da Atatürk Anıtı'na baltayla saldırın şüpheli gözaltına alındı
﻿Avcılar'da Atatürk Anıtı'na baltayla saldırın şüpheli gözaltına alındı
﻿Avcılar'da Atatürk Anıtı'na baltayla saldırın şüpheli gözaltına alındı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG siparişi veren ilk devlet başkanını açıkladı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG siparişi veren ilk devlet başkanını açıkladı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG siparişi veren ilk devlet başkanını açıkladı
﻿Rıza Çalımbay: Slavia Prag maçında tek amacımız bu
﻿Rıza Çalımbay: Slavia Prag maçında tek amacımız bu
﻿Rıza Çalımbay: Slavia Prag maçında tek amacımız bu
﻿Aydın’da 28 mahallede "mavi dil" karantinası
﻿Aydın’da 28 mahallede
﻿Aydın’da 28 mahallede "mavi dil" karantinası
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.