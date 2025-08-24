Avcılar'da bıçaklı kavga! Yaralılar var

Olay, saat 18.00 civarında Tahtakale Mahallesi Emir Sokak'ta gerçekleşti. İddialara göre, aynı sokakta oturan Nurullah O. ile İlker S. arasında kız meselesi yüzünden münakaşa çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Nurullah O. sırtından bıçaklandı.

Etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı Nurullah O. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli İlker S.'yi gözaltına aldı. Hastanede tedavi altına alınan Nurullah O.'nun ise hayati riskinin sürdüğü öğrenildi.