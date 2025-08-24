Avcılar'da bıçaklı kavga! Yaralılar var

Kaynak: DHA

Avcılar'da, rivayete göre kız yüzünden Nurullah O. ile İlker S. arasında kavga yaşandı. Çatışma sırasında bıçaklanan Nurullah O. ağır biçimde yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye götürülürken, zanlı İlker S. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 18.00 civarında Tahtakale Mahallesi Emir Sokak'ta gerçekleşti. İddialara göre, aynı sokakta oturan Nurullah O. ile İlker S. arasında kız meselesi yüzünden münakaşa çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Nurullah O. sırtından bıçaklandı.

Etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı Nurullah O. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli İlker S.'yi gözaltına aldı. Hastanede tedavi altına alınan Nurullah O.'nun ise hayati riskinin sürdüğü öğrenildi.

Son Haberler
Hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi yakalandı
Hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi yakalandı
Erzurum'da silahlı saldırı
Erzurum'da silahlı saldırı
Bursa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Bursa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Orman yangını 4 saatte söndürüldü
Orman yangını 4 saatte söndürüldü
Feribottan denize atlayarak intihara kalkıştı
Feribottan denize atlayarak intihara kalkıştı