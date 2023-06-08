Avcılar’da Çevre Koruma Haftası etkinliklerle kutlandı

İstanbul Avcılar’da Çevre Koruma Haftası, hafta boyu süren etkinliklerle kutlandı. Söyleşiden konserlere, atölye çalışmalarından spor faaliyetlerine kadar bir çok programda buluşan Avcılarlılar, temiz bir çevre ve iklim krizine dikkat çekmek için farkındalık yarattı.

Avcılar’da Çevre Koruma Haftası etkinliklerle kutlandı

Avcılar Belediyesi, Çevre Koruma Haftası nedeniyle bir dizi program düzenledi. Programlardan ilki “Bin-Koş-Yüz” etkinliği oldu. Bu yıl ikincisi düzenlenen ve 40'a yakın çevre, doğa ve spor kuruluşunun destek verdiği etkinlik kapsamında 300’den fazla doğasever önce bisiklet turu düzenlendi. Sabahın ilk saatlerinde Tahtakale Mahalesi Ispartakule Mevkii’nde buluşan sürücüler, Avcılar’ın 10 mahallesini dolaşarak 25 kilometre boyunca pedal çevirdi. Bisiklet sürücüleri ile birlikte Barış Manço Kültür Merkezi’nin önünde buluşan iklim koşucuları, iklim krizine dikkat çekmek için 5 kilometre boyunca koştu. Etkinliğin son kısmında ise yağan yağmura aldırış etmeden açık denize açılan yüzücüler sıcaklığı 18 derece olan suda 1000 metre yüzerek Denizköşkler Plajı’ndan karaya çıktı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde doğaseverler Avcılar Havuz Meydanında buluştu. Doğaya ve çevreye uyumlu sürdürülebilir bir gelecek ve çevre bilinci konusunda farkındalık yaratabilmek için Avcılar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Avcılar = Temiz Enerji Temiz Çevre” etkinliğine bir çok kurum ve sivil toplum kuruluşu da destek verdi. Gün boyu süren atölye, stant ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünlerin sergilendiği etkinlikte alanında uzman konuklar bir söyleşi düzenledi. Söyleşide, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanay Sıtkı Uyar ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Enerji Komisyonu Başkanı Muzaffer Başaran “Yenilenebilir Enerji Kaynakları” üzerine bilgiler paylaştı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik Grıp Yol’a Düş, Engin İşbecerir ve Diren Doğa Sarı konserleriyle keyif dolu anlar yaşadı.

GELECEK İÇİN FİDAN DİKTİLER

Avcılar Belediyesi ve Gelişim Üniversitesi öğrencileri 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde fidan dikme etkinliği düzenledi. Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri ve öğretim görevlileri iklim krizine dikkat çekmek için Gümüşpala Mahallesi Göl Kenarı’ndan bir araya geldi. İklim krizine dikkat çekmek isteyen öğrenciler, fidanlarını gelecek için toprakla buluşturdu.

“MARMARA HEPİMİZİN”

8 Haziran Marmara Denizi Günü dolayısıyla Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm belediyelerle eş zamanlı olarak Avcılar’da da sahil temizliği etkinliği yapıldı. Avcılar Belediyesi ev sahipliğinde Marmara Belediyeler Birliği ve Kent Kültür Kalkınma Derneği iş birliğiyle Avcılar Sahili'nde düzenlenen etkinlikte biyoçeşitliliğinin azalmasına dikkat çekmek için deniz de ve sahil şeridinde temizlik çalışması yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin ardından toplanan çöpler farkındalık oluşturmak için sahil kenarında sergilendi.

“DOĞA UYUMLU ÇALIŞMALAR YÜRÜTECEĞİZ”

İklim kriziyle ilgili konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Dünyamız iklim krizine karşı alarm veriyor, bizlerde Avcılar’da iklim krizine karşı yoğun çalışmalar yürütüyoruz. İklim krizi dünyamızın meselesi. İklim krizine karşı duyarlı olacağız, doğa uyumlu çalışmalar yürüteceğiz. Doğaya zarar veren, iklim krizini tetikleyen yönetim anlayışına da dur diyeceğiz. Dünya’nın her tarafında dur diyeceğiz, çünkü dünyanın öbür ucundaki olumsuzluk Türkiyemizi de etkiliyor. Bu sadece bölgesel bir mesele değil bu küresel bir mesele. Tüm Dünyayı birlikte ilgilendiren bir mesele. Bu çerçevede bakıp mücadeleye devam edeceğiz. Avcılar karbon ayak izini nötrleştirmek için dünyada açık ara önde koşuyor. Hafta boyu düzenlediğimiz etkinliklerde aramızda olan sivil toplum kuruluşlarına, sporcularımıza ve komşularımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

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