Avcılar'da Çöken Balkon, Yıkım Kararını Getirdi

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, kentsel dönüşüm sürecinde boşaltılan 30 yıllık bir binanın balkonunun kendiliğinden çökmesi, durumu daha da ciddileştirdi. Olayın ardından belediye ekipleri, binanın önüne güvenlik bariyerleri çekerek önlem aldı ve kısa süre içinde yapının yıkılmasına karar verildi.

Denizköşkler Mahallesi'nde yer alan 6 katlı bina, yapısal sorunları nedeniyle kentsel dönüşüm kapsamına alınmış ve sakinleri geçici olarak başka yerlere yerleşmişti. Yapılan incelemelerde binanın inşaatında kullanılan malzemelerin kalitesiz olduğu saptanmıştı. Ancak, bina boşaltıldıktan sonra iddiaya göre evsizler ve madde bağımlıları burayı kullanmaya başladı. Mahalle sakinleri, bu durumdan rahatsız olduklarını belirterek, zaman zaman içeride ateş yakıldığını ifade ettiler.

Yaklaşık on gün önce, binanın yan taraftaki balkonlarından biri aniden çöktü. Şans eseri herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olayın ardından Avcılar Belediyesi, güvenlik tedbirleri alarak binanın çevresine bariyerler koydu ve binanın yıkım sürecinin başlatılması kararlaştırıldı.

Yerel esnaflardan Erol Kocaoğlu, "Avcılar'ın birçok yerinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Ancak bu bina boşken bile balkonun yıkılması, acil bir çözüm gerektiğini gösteriyor. Bir an önce yıkılmasını talep ediyoruz," dedi. Yıkım müteahhidi Erdem Kahveci ise, riskli yapıların yıkımının çevre güvenliği ve halk sağlığı açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. "Bu bina 1999 depremi öncesinde inşa edildi ve malzemeleri artık güven vermiyor. Yıkım işlemlerini Avcılar Belediyesi ile koordineli bir şekilde yürütüyoruz," şeklinde konuştu.

Esnaf Mesut Üşümüş ise, binanın her gece ateş yakılarak kullanıldığını belirterek, "Burası metruk hale geldi. Yıkılması gerektiğini düşünüyoruz, artık buradan kurtulmak istiyoruz," diye ekledi.