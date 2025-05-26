Avcılar'da 'Dur' ihtarına uymayıp otomobilini bırakıp kaçtı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Avcılar'da 'Dur' ihtarına uymayıp otomobilini bırakıp kaçtı

Avcılar'da trafik polisinin denetimleri sırasında "Dur" ihtarına uymayan sürücü aracını yol ortasında bırakarak kaçmak istedi. Araç sürücüsü kısa sürede yakalandı.

Olay, 25 Mayıs Pazar gecesi Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi'nde meydana geldi. Trafik ekibinin denetimleri sırasında durdurmak istediği otomobil sürücüsü "Dur" ihtarına aldırmayarak hızla caddeden uzaklaştı.

Peşine düşen polis ekibine yakalanacağını anlayan sürücü bir süre sonra otomobilini yol ortasında bırakarak olay yerinden koşarak kaçmak istedi.

Şüpheli kısa sürede polis ekibi tarafından yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan otomobil sürücüsü çevrede görüntü çeken bir kadına ise, "Abla videoya çek" diyerek seslendi.

Ekipler şüpheliyi polis merkezine götürdü. Ehliyetsiz olduğu iddia edilen ve bu nedenle kaçtığını söylediği öğrenilen şüphelinin kaçış ve yakalanma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Avcılar'da 'Dur' ihtarına uymayıp otomobilini bırakıp kaçtı

Avcılar'da 'Dur' ihtarına uymayıp otomobilini bırakıp kaçtı

Avcılar'da 'Dur' ihtarına uymayıp otomobilini bırakıp kaçtı

Avcılar'da 'Dur' ihtarına uymayıp otomobilini bırakıp kaçtı

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