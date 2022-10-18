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Avcılar'da feci kaza, kedilere mama verirken beton mikserin altında kaldı

Avcılar'da yalnız yaşadığı öğrenilen Selime Çalışkan (70), manevra yapan beton mikserinin altında kalarak ezildi.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 19:52
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Avcılar'da feci kaza, kedilere mama verirken beton mikserin altında kaldı

Avcılar'da feci kaza, kedilere mama verirken beton mikserin altında kaldı
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Sokak kedileri için mama bırakırken aracın 'kör noktasında' kaldığı öğrenilen kadın, kafatası ezilerek feci şekilde hayatını kaybetti. Sürücü, S.M. gözaltına alındı.

Merkez Mahallesi Birsen Sokak'ta saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada, 34 EE 2707 plakalı beton mikserinin sürücüsü S.M., manevra yaparken Selime Çalışkan isimli 70 yaşındaki kadını ezdi. Sokak kedilerini besleyen Çalışkan'ın, kaldırımdaki mama kaplarını doldururken, aracın 'kör noktasında' kaldığı öğrenildi.

Selime Çalışkan, kafatası ezilerek, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Kazadan sonra duran sürücü polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

 

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Selva Kâhin
18.10.2022 19:57
Madenler Kapansın. Bize kömür lazım değil.  
 
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