Avcılar’da feci kaza! Nefesler kesildi kadın sürücü, son anda kurtuldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Avcılar’da İETT otobüsü yolcu indirdiği sırada yaşanan bir kaza yürekleri ağza getirdi. Beton mikseri otomobile çarptı, kadın sürücü ezilmekten kıl payı kurtuldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İETT otobüsü durakta yolcu indirdiği sırda, arkada bulunan otomobil bir süre otobüsün hareket etmesini bekledi.

Bu sırada arkadan gelen ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri otomobile hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürüklenerek durakta bekleyen otobüsle beton mikseri arasında sıkıştı. Otomobil sürücüsü kadın kısa süreli panik yaşarken kaza anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Avcılar’da feci kaza! Nefesler kesildi kadın sürücü son anda kurtuldu

Avcılar’da feci kaza! Nefesler kesildi kadın sürücü son anda kurtuldu

Avcılar’da feci kaza! Nefesler kesildi kadın sürücü son anda kurtuldu

Avcılar’da feci kaza! Nefesler kesildi kadın sürücü son anda kurtuldu

Son Haberler
Gözlerin sessiz çığlığı! Kızarıklık ve şişlik alarm veriyor
Gözlerin sessiz çığlığı! Kızarıklık ve şişlik alarm veriyor
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel’in konvoyunda feci kaza: 1 polis memuru ve araç şoförü şehit oldu
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel’in konvoyunda feci kaza: 1 polis memuru ve araç şoförü şehit oldu
Yönetmen sevgilisinden ayrılmıştı! Ünlü şarkıcı Hadise eski haline geri döndü
Yönetmen sevgilisinden ayrılmıştı! Ünlü şarkıcı Hadise eski haline geri döndü
Brent petrol yükselişte: ABD-Çin ticaret savaşı fiyatları nasıl etkileyecek?
Brent petrol yükselişte: ABD-Çin ticaret savaşı fiyatları nasıl etkileyecek?
İznik’te yangın faciası: Ev kül oldu: 2 çocukla sokakta kaldı
İznik’te yangın faciası: Ev kül oldu: 2 çocukla sokakta kaldı