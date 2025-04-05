Avcılar’da film gibi saldırı: 17 yaşındaki genç otellere Uzi ile ateş açtı

17 yaşındaki E.Y. adlı genç, iddiaya göre iki otelden tehdit yoluyla para istedi, olumsuz yanıt alınca otomatik silahla ateş ederek kaçtı.

TEHDİT VE SİLAHLI SALDIRI

Olay, Avcılar’da aynı sokakta bulunan iki otelin hedef alınmasıyla başladı. Kimliği sonradan belirlenen 17 yaşındaki E.Y., otellerden para talep etti. Talebi reddedilince yanında getirdiği otomatik silahla her iki otele de ateş açtı. Saldırgan, silah seslerinin ardından koşarak olay yerinden uzaklaştı.

POLİSİN HIZLI MÜDAHALESİ

Olayın bildirilmesiyle bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan detaylı araştırmada, E.Y.’nin yalnız hareket ettiği, kaçış sırasında yakındaki bir binaya girerek kıyafetlerini değiştirdiği ve silahı bina boşluğuna attığı ortaya çıktı. Merdiven boşluğunda yapılan aramada, “Uzi” olarak bilinen otomatik tüfek ile değiştirdiği kıyafetler ele geçirildi.

METROBÜSLE KAÇTI, YAKALANDI

Kıyafetlerini değiştirdikten sonra Cihangir-Üniversite Metrobüs Durağı’na yönelen E.Y.’nin metrobüsle kaçtığı belirlendi. Polis, parmak izleri ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini ve saklandığı adresi tespit etti. Gözaltına alınan E.Y., nöbetçi mahkemeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAHALLEDE PANİK ANLARI

Gecenin sessizliğini bozan silah sesleri, Avcılar’da yaşayanlarda korku ve paniğe yol açtı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.