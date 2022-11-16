﻿Avcılar'da geri dönüşüm atölyesinde yangın

İstanbul’un Avcılar ilçesinde marangoz ve geri dönüşüm deposu olarak kullanılan iş yerinde yangın çıktı.

Yeşilkent Mahallesi Okul Caddesi'ndeki bir marangoz dükkanında saat 16.00 sıralarında çalışma sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğinde bulunan geri dönüşüm deposuna sıçradı.

Yangını fark eden çalışanlar dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü’nden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. (İHA)