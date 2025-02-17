Avcılar’da geri dönüşüm tesisinde yangın

Düzenleme: Kaynak: İHA

Avcılar’da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

İstanbul Avcılar’da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'taki bir plastik geri dönüşüm tesisinde çıktı.

İş yerinde çıkan yangını fark eden çalışanlar müdahale etmek istedi. Çalışanlar başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi.

Yangın kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı. İhbar üzerine olay yerine Başakşehir, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy ve Şişli’den itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

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