Avcılar'da girişimciler ve yatırımcılar bir araya geldi

Havacılıktan oyuna, yazılımdan enerjiye kadar pek çok sektörde yenilikçi fikirlerini hayata geçirmek için bir arayan gelen 13 girişimci, eğitim süreçleri, ön demoday ve prototip destekleri sonunda yatırımcı karşısına çıktı. Teknoloji ve inovasyon dünyasında emin adımlarla ilerleyen genç girişimciler, aralarında İş Bankası, Arnica ve 10'dan fazla yatırımcıya Avcılar Belediyesi Uygulamalı Çözüm ve İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen programda projelerini tanıttı.

“ÜLKEMİZİN GENÇLERİN FİKİR VE ENERJİLERİNE İHTİYACI VAR”

Girişimcilerin ve yatırımcıların bir araya geldiği buluşmada gençleri tebrik eden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Girişimci gençleri desteklemek için Entertech İstanbul Teknokent ve Uygulamalı Çözüm ve İnovasyon Merkezimiz ile başlattığımız 'Ön Kuluçka DEMODAY'i hayata geçirdik. 13 girişimcinin aralarında İş Bankası, Arnica ve 10'dan fazla yatırımcı ile buluşmasını sağlayarak uygun görülen yatırımların desteklenmesinden çok mutlu olduk. Geleceğimize yön verecek yenilikleri Avcılar'da tasarlayarak yatırımcılarla buluşturmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin fikirleri ve heyecanları çok güzel. Ülkemizin de buna ihtiyacı var. Ben de onların her zaman yanında olacağım” dedi.

Avcılar’da bir dizi ziyaret yapan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın eşi Zeynep Babacan ve İstanbul Milletvekili Elif Esen de Avcılar Belediyesi Uygulamalı Çözüm ve İnovasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, genç girişimcileri tebrik etti.