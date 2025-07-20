Avcılar’da hırsızlık skandalı! Çalıştıramayınca iterek çaldılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Avcılar’da hırsızlık skandalı! Çalıştıramayınca iterek çaldılar

İstanbul Avcılar’da hırsızlar çaldıkları motosikleti çalıştırmayı başaramayınca iterek alıp götürdüler.

Olay, Cumartesi sabah saat 04.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle dolaşan 2 kişi, park halinde bulunan 34 YC 7126 plakalı motosikletin yanında durdu. Motosikletten inen şüphelilerden biri, motosikleti çalıştırmaya çalıştı.

Motosiklet çalışmayınca bu kez aracı iten şüpheli, yanındaki arkadaşıyla sokaktan kaçarak gözden kayboldu. Hırsızlığa ait güvenlik kamerası görüntülerini toplayan motosiklet sahibi polise giderek şikayetçi oldu. Motosiklet sahibi sosyal medya aracılığıyla şüphelilerin yakalanmasını ve aracın kendisine teslim edilmesini istedi.

Avcılar’da hırsızlık skandalı! Çalıştıramayınca iterek çaldılar

Avcılar’da hırsızlık skandalı! Çalıştıramayınca iterek çaldılar

Avcılar’da hırsızlık skandalı! Çalıştıramayınca iterek çaldılar

Avcılar’da hırsızlık skandalı! Çalıştıramayınca iterek çaldılar

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