Avcılar’da hurdacıyı kaçırıp 12 milyon lira fidye istemişlerdi: Bir kadın 4 kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Avcılar’da hurdacıyı kaçırıp 12 milyon lira fidye istemişlerdi: Bir kadın 4 kişi yakalandı

İstanbul Avcılar’da hurdacılık yapan Sinan Ünal’ı kaçırıp 12 milyon lira fidye istedikleri iddia edilen 1’i kadın 4 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Polisteki sorgusu tamamlanan zanlılar adliye sevk edildi.

Avcılar Tahtakale Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda otomobille bir iş yerine gelen sahte polisler, hırsızlık şüphelilerini bulmaya çalıştıklarını ve güvenlik kamera kayıtlarını incelemeleri gerektiği söylemiş, ardından hurdacılık yapan Recep Ünal ve oğlu Sinan Ünal ile sohbet etmeye başlamıştı.

Bir süre sonra şüpheliler Sinan Ünal'ı zorla araca alarak götürmüş, çaresiz kalan baba Recep Ünal'ı arayan şahıslar oğlunu kaçırdıklarını söyleyerek 12 milyon TL istemişti. Ünal'ın emniyete giderek şikayetçi olmasının ardından çalışma başlatan ekipler şüphelilerin kimliklerini belirledi. 1'i kadın 4 şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.

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