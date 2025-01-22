Avcılar'da inşaata düşen işçi kurtarıldı

Olay, dün saat 10.00 sıralarında İstanbul Avcılar Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatta çalışan Yasin Çıkrıkçı, temel aşamasındaki alana yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede gelen ekipler, Çıkrıkçı'yı bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı.
Hareket etmekte güçlük çeken Çıkrıkçı, ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından sedyeye alınarak merdivenle yukarı çıkarıldı.
Ambulansa taşınan Yasin Çıkrıkçı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.