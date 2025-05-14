Avcılar’da internet kafede bıçaklı kavga

Kaynak: DHA

Avcılar'da internet kafede çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kanarya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokakta bulunan internet kafede iki grup arasında çıkan tartışma sokağa taştı.

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3 kişilik arkadaş grubunun 2 kişiyle tartışması büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayın ardından bir kişi bacağından bir kişi ise kasığından bıçaklanarak yere yığıldı. Bıçaklı kavgayı görenler tarafları ayırırken 3 kişi olay yerinden kaçtı. Yaralılara müdahale eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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