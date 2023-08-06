Avcılar’da iş yerinde yangın! Açılışa hazırlanıyordu

İstanbul Avcılar’da açılış hazırlığı yapılan tek katlı iş yerinde yangın çıktı. Çatıda başlayan yangında 4 iş yeri zarar gördü.

KAYNAK: DHA
Avcılar’da iş yerinde yangın! Açılışa hazırlanıyordu

Yangın saat 16.00 sıralarında, Avcılar Tahtakale Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi ile Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi kesişimindeki açılış hazırlığında olan iş yerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple tek katlı iş yerinin çatısında başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Rüzgârın da etkisiyle alevler çatıyı tamamen sardı. Bu sırada iş yerinde olan personel de dışarı çıkmaya başladı. Olay yerine Avcılar ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleriyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de çatıyı saran alevlere müdahaleye etmeye başladı. Yangının çıktığı binanın çevresindeki iş yerleri de alevlerden etkilendi. Bitişiğinde bulunan sitede oturanların bazıları da dışarıya çıktı. Dumandan etkilenen 5 kişinin tedavileri olay yerindeki ambulanslarda yapıldı.

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"YANGIN TÜPLERİNİ ALIP GELENE KADAR ATEŞ BÜYÜDÜ"

Yangının çıktığı bölgede esnaf olan Ahmet Şahin, "Biz yan tarafta börekçiyiz. Yangın üst tarafta başladı, yangın tüplerini alıp gelene kadar ateş büyüdü yetişemedik. Sıcak bir rüzgâr var 5 dakika içinde hepsi yandı. Millet içeriden çıktı ateş daha sonra yayıldı" dedi.

Yangının görgü tanıklarından Muhsin Ünlüsoy da, "Yangın köşede başladı 3-4 dakika içinde rüzgârın da etkisiyle duman altı oldu burası. İçeriden 7-8 çalışan personel çıktı. 3 işyeri görünüyor ama bir tanesi bayağı etkilendi." diye konuştu.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Polis ve itfaiye ekipleri açılış hazırlığı yapılan iş yerinde çıkan yangının sebebini araştırıyor.

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