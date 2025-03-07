Avcılar’da karşıdan karşıya geçen kadına araba çarptı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Avcılar’da bir otomobil sürücü seyir halinde giderken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile kadın elindeki poşetlerle birlikte savruldu. Kazaya neden olan sürücü ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kaza, Perşembe günü Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Marketten alışveriş yaptıktan sonra evine dönen kadın caddeden karşıya geçmek istedi. Bu sırada sol şeritteki araç kadına yol verdi.

Kadın caddeye adım attığı sırada sağdan gelen otomobil yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle elindeki poşetler yere düşen kadın yola savruldu.

Kadının yardımına çevredekiler koşarken, kazaya neden olan sürücü bir süre yaralı kadının başında bekledi. Kadın hastaneye kaldırılırken, kazaya neden olan sürücünün olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.

Avcılar’da karşıdan karşıya geçen kadına araba çarptı

Avcılar’da karşıdan karşıya geçen kadına araba çarptı

Avcılar’da karşıdan karşıya geçen kadına araba çarptı

Avcılar’da karşıdan karşıya geçen kadına araba çarptı

Avcılar’da karşıdan karşıya geçen kadına araba çarptı

Avcılar’da karşıdan karşıya geçen kadına araba çarptı

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