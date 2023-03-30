﻿Kaza geliyorum demedi geldi. İşte hatalı sollamanın sonucu

Avcılar D-100 Karayolu yan yolda ilerleyen otomobil, hatalı sollama yapan başka bir otomobil tarafından sıkıştırılınca refüje vurarak elektrik direğine çarptı.

Kaza araç kamerası ile görüntülendi.





Kaza, dün saat 16.00 sıralarında D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. Küçükçekmece yönünde seyir halinde bulunan otomobil, Ambarlı yol ayrımında hatalı sollama yapan sürücünün kullandığı otomobil tarafından sıkıştırıldı.

Bir anda hatalı sollama yapan otomobili önünde bulan araç sürücüsü, refüje vurduktan sonra elektrik direğine çarptı. Hatalı sollama yapan otomobilden inen sürücü kazanın şaşkınlığını yaşarken, diğer sürücüye çevredekiler yardıma koştu.

Şans eseri ölen ya da yaralanan kişinin olmadığı kaza, arkadan gelen başka bir aracın araç kamerası ile kaydedildi. (DHA)