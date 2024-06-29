Avcılar’da korku dolu anlar! Araçla önce direğe sonra yayaların arasına daldı

Avcılar’da korku dolu anlar! Araçla önce direğe sonra yayaların arasına daldı
Düzenleme: Kaynak: AA

İstanbul Avcılar'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir otomobil önce aydınlatma direğine sonra kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada, 5 kişi yaralandı.

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Avcılar’da korku dolu anlar! Araçla önce direğe sonra yayaların arasına daldı 1

D-100 karayolu yan yolunda Ankara yönüne doğru ilerleyen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 DEU 97 plakalı araç, kontrolden çıkıtı.

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Avcılar’da korku dolu anlar! Araçla önce direğe sonra yayaların arasına daldı 2

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, önce bir aydınlatma direğine, sonra da kaldırımdaki yayalara çarptı.

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Avcılar’da korku dolu anlar! Araçla önce direğe sonra yayaların arasına daldı 3

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hemen sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

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Avcılar’da korku dolu anlar! Araçla önce direğe sonra yayaların arasına daldı 4

Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

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Avcılar’da korku dolu anlar! Araçla önce direğe sonra yayaların arasına daldı 5

Yaralılardan üçünün durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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Avcılar’da korku dolu anlar! Araçla önce direğe sonra yayaların arasına daldı 6

Kaza sebebiyle olay yerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

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Avcılar’da korku dolu anlar! Araçla önce direğe sonra yayaların arasına daldı 7
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Avcılar’da korku dolu anlar! Araçla önce direğe sonra yayaların arasına daldı 8
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Avcılar’da korku dolu anlar! Araçla önce direğe sonra yayaların arasına daldı 9
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Avcılar’da korku dolu anlar! Araçla önce direğe sonra yayaların arasına daldı 10
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Avcılar’da korku dolu anlar! Araçla önce direğe sonra yayaların arasına daldı 11
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Avcılar’da korku dolu anlar! Araçla önce direğe sonra yayaların arasına daldı 12
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Avcılar’da korku dolu anlar! Araçla önce direğe sonra yayaların arasına daldı 13
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Avcılar’da korku dolu anlar! Araçla önce direğe sonra yayaların arasına daldı 14
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Avcılar’da korku dolu anlar! Araçla önce direğe sonra yayaların arasına daldı 15
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Avcılar’da korku dolu anlar! Araçla önce direğe sonra yayaların arasına daldı 16
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Avcılar’da korku dolu anlar! Araçla önce direğe sonra yayaların arasına daldı 17
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Avcılar’da korku dolu anlar! Araçla önce direğe sonra yayaların arasına daldı 18
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