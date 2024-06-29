Avcılar’da korku dolu anlar! Araçla önce direğe sonra yayaların arasına daldı

D-100 karayolu yan yolunda Ankara yönüne doğru ilerleyen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 DEU 97 plakalı araç, kontrolden çıkıtı.
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, önce bir aydınlatma direğine, sonra da kaldırımdaki yayalara çarptı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hemen sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Yaralılardan üçünün durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Kaza sebebiyle olay yerinde trafik yoğunluğu yaşandı.