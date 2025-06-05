Avcılar’da korku dolu anlar! Otomobil alev alev yandı

Kaynak: DHA
Avcılar’da korku dolu anlar! Otomobil alev alev yandı

Avcılar'da sürücüsünün çalıştırdığı otomobil, bir anda yanmaya başladı. Otomobilin demir yığınına döndüğü anlar kameralara yansıdı.

Yangın, saat 05.30 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 34 SSH 80 plakalı otomobilin sahibi Ümit Gören, 2 arkadaşıyla birlikte bindiği otomobiliyle yaklaşık 10 metre gittikten sonra aracın motor bölümünden duman yükseldiğini gördü. Bunun üzerine otomobilini Reşitpaşa Caddesi'nde park eden Gören, 112 Acil servisi arayarak itfaiye çağırdı.

Motor kısmında çıkan alevler tüm aracı sararken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Aracının yandığı anları izleyen Ümit Gören, “5 metre bile gitmeden yanmaya başladı" dedi. Yangının, aracın elektrik aksanındaki bir arızadan kaynaklandığı düşünülürken o anlar kameralara yansıdı.

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