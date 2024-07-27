Avcılar'da korkunç kaza

Kaynak: AA
Avcılar'da korkunç kaza

Avcılar'da kontrolden çıkan İETT otobüsü 3 araca çarptı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nden Başakşehir istikametine giden 34 NL 8092 plakalı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Otobüs, 2 minibüs ve 1 otomobile çarptıktan sonra yolun kenarındaki akaryakıt istasyonunun tabelasına vurup durabildi.

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Kazada, işçi taşıyan 34 LLT 556 plakalı minibüsteki yolculardan 3'ü yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otobüs şoförü Özgür K. ise polislerce ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

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