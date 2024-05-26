Avcılar’da mobilya imalathanesinde yangın

Avcılar Firüzköy Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde bulunan bir mobilya imalathanesinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahale etti.

Yangında içeride bulunan yabancı uyruklu 2 işçiden biri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, diğerini itfaiye ekipleri alevlerin içinden çıkardı. Yangın esnasında içeride bulunan 4 kuş telef olurken, bir kedi yaralı olarak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dumandan etkilenen işçi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.