Avcılar’da mobilya imalathanesinde yangın

Kaynak: İHA
Avcılar’da mobilya imalathanesinde yangın

İstanbul Avcılar’da mobilya imalathanesinde çıkan yangında 1 işçi dumandan zehirlendi.

Avcılar Firüzköy Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde bulunan bir mobilya imalathanesinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İhbar sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahale etti.

aw213116-03.jpgYangında içeride bulunan yabancı uyruklu 2 işçiden biri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, diğerini itfaiye ekipleri alevlerin içinden çıkardı. Yangın esnasında içeride bulunan 4 kuş telef olurken, bir kedi yaralı olarak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dumandan etkilenen işçi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

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