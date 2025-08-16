Avcılar'da motosiklet çekiciye çarptı! Yola savruldular

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul Avcılar’da bir motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki çekiciye çarptı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 MR 2568 plakalı motosiklet, yol kenarında park halinde olan 06 DLT 902 plakalı çekiciye arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişiden biri yola savrulurken, diğeri çekicinin kasasına düştükten sonra yere yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve ezikler olduğu öğrenilen yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

