Avcılar'da motosikletle babasının otomobiline çarptı

Kaza 11 Nisan günü akşam saatlerinde İstanbul Avcılar D-100 Karayolu Cihangir Mahallesi geçişinde meydana geldi.
Yolda babası Ali İlker Sökmen'in kullandığı 34 BA 4560 plakalı otomobili, 16 AGV 070 plakalı motosikletiyle takip eden Yiğit Efe Sökmen, motosikletin kontrolünü kaybederek babasının kullandığı otomobile çarptı.
Kazanın etkisiyle Yiğit Efe Sökmen yola savrulurken, babası ve çevredeki diğer vatandaşlar yardım etmeye çalıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.