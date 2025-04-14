Avcılar'da motosikletle babasının otomobiline çarptı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Avcılar'da motosikletle babasının otomobiline çarptı

Avcılar D-100 Karayolu'nda motosikletle seyreden Yiğit Efe Sökmen, babasının kullandığı otomobile çarptı. Kazada, yaralanan Sökmen yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza 11 Nisan günü akşam saatlerinde İstanbul Avcılar D-100 Karayolu Cihangir Mahallesi geçişinde meydana geldi.

Yolda babası Ali İlker Sökmen'in kullandığı 34 BA 4560 plakalı otomobili, 16 AGV 070 plakalı motosikletiyle takip eden Yiğit Efe Sökmen, motosikletin kontrolünü kaybederek babasının kullandığı otomobile çarptı.

​​​​​​​

Kazanın etkisiyle Yiğit Efe Sökmen yola savrulurken, babası ve çevredeki diğer vatandaşlar yardım etmeye çalıştı.

​​​​​​​

Yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da motosikletle babasının otomobiline çarptı

Avcılar'da motosikletle babasının otomobiline çarptı

Avcılar'da motosikletle babasının otomobiline çarptı

Avcılar'da motosikletle babasının otomobiline çarptı

Avcılar'da motosikletle babasının otomobiline çarptı

Avcılar'da motosikletle babasının otomobiline çarptı

Avcılar'da motosikletle babasının otomobiline çarptı

Son Haberler
Bitlis’te Turizm Haftası programı düzenlendi
Bitlis’te Turizm Haftası programı düzenlendi
Öğrenciler tarihi Ulu Camiyi gezidi
Öğrenciler tarihi Ulu Camiyi gezidi
İstanbul'da otobüsler kontak kapatıyor! Megakentte toplu taşıma krizi
İstanbul'da otobüsler kontak kapatıyor! Megakentte toplu taşıma krizi
Manisa’da yaban tavşanı avladı, rekor ceza yedi
Manisa’da yaban tavşanı avladı, rekor ceza yedi
Ayasofya’nın ana kubbesinde restorasyon başlıyor
Ayasofya’nın ana kubbesinde restorasyon başlıyor