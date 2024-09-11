Avcılar'da okul önünde park kavgası: Araç camı kırıldı, sürücüler gözaltına alındı

Kaynak: DHA
Avcılar'da okul önünde park kavgası: Araç camı kırıldı, sürücüler gözaltına alındı

Avcılar'da bir ilkokulun önünde park etme tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olayda, içinde iki çocuğun bulunduğu bir otomobile saldıran sürücü, aracın ön camını kırdı. İki taraf da polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Olay, bugün öğle saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yer alan Vali Rıdvan Yenişen İlkokulu önünde yaşandı.

Okul çıkışında öğrenci ve velilerin yoğun olduğu bir anda, iki sürücü arasında park meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Gerginlik hızla büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, diğer sürücünün içinde iki küçük çocuğun bulunduğu aracına saldırarak ön camını kırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, her iki sürücüyü de gözaltına aldı.

Sürücülerin ifadeleri alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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