Avcılar’da otluk alandaki yangın

İstanbul Avcılar'da otluk arazide çıkan yangın geniş alana yayıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle içıkan yangın arazi içerisinde bulunan güvercin kulübesine sıçramadan yangın söndürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında İstanbul Avcılar Tahtakale Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerinde bulunan otluk arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın geniş alana yayılırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile ağaçlık alana ve arazinin içerisinde bulunan güvercin kulübelerine sıçramadan söndürüldü.