Avcılar’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Avcılar’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Avcılar'da korkuluklardan atlayarak yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Kaza sonucunda yaya hayatını kaybetti.

Avcılar'da, demir korkuluklardan atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza, Avcılar Doğan Araslı Bulvarı'nda saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Türkmenistan uyruklu 33 yaşındaki Aganazar Kulyyev, demir korkuluklardan geçerek karşıya geçmeye çalışırken, seyir halindeki bir otomobilin çarpması sonucu yere savruldu. Çarpmanın etkisiyle Kulyyev yolda metrelerce sürüklendi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı ve şerit çekti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Kulyyev'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın detaylarını araştırmak üzere uzun süre bölgede incelemelerde bulundu. Kulyyev’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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