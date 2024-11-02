Avcılar’da panik anları: Kamyon ofise girdi

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yokuştan aşağı hızla kayarak park halinde otomobile ve binanın girişindeki iş yerine çarptı. Kazada şoför hafif yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ş.G.'nin kullandığı 34 SBJ 58 plakalı damperli kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Moloz yüklü kamyın yokuştan kayarak park halindeki 34 RC 0468 plakalı otomobile çarptı, ardından da bir iş yerinin bürosuna girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı. Kazayı gören Yüksel Yavuz, "Freni boşaldı. Bu büyük ve yüklü bir araç. Karşıdan gelen araç ve yayalara çarpmamak için direksiyonu kırdı. Allah'tan ölen ya da yaralanan olmadı" dedi.