Avcılar’da şok kaza! Otomobil 4 metreden uçtu: Sürücü olay yerinden kaçtı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Avcılar’da şok kaza! Otomobil 4 metreden uçtu: Sürücü olay yerinden kaçtı

İstanbul Avcılar’da yaşanan bir trafik kazasında korku dolu anlar yaşandı. Bir otomobil sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek 4 metre yüksekten uçtu. Kaza sonrası sürücü ve yanındaki yolcu olay yerinden kaçtı. Düşen aracı yerinden çıkarmak yine polis ve vatandaşa kaldı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Firuzköy Mahallesi'nde acemi şoför eğitim alanı olarak kullanılan Poyraz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 41 D 5713 plakalı otomobille hızla ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce kaldırıma çıktı daha sonra yaklaşık 4 metre yükseklikten boş alana düştü.

Otomobil hurdaya dönerken, içinde bulunan iki kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgede inceleme yaptı. Aracın içinde başka kimsenin olmadığı belirlendi ve kaldırılması için çekici çağırıldı.

Ancak otomobilin düştüğü alana çekici giremedi. Bunun üzerine ters dönen otomobil, polis ve çevredekiler tarafından itilerek çekicinin yakınına kadar götürüldü. Daha sonra çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Avcılar’da şok kaza! Otomobil 4 metreden uçtu: Sürücü olay yerinden kaçtı

Avcılar’da şok kaza! Otomobil 4 metreden uçtu: Sürücü olay yerinden kaçtı

Avcılar’da şok kaza! Otomobil 4 metreden uçtu: Sürücü olay yerinden kaçtı

Avcılar’da şok kaza! Otomobil 4 metreden uçtu: Sürücü olay yerinden kaçtı

Avcılar’da şok kaza! Otomobil 4 metreden uçtu: Sürücü olay yerinden kaçtı

Avcılar’da şok kaza! Otomobil 4 metreden uçtu: Sürücü olay yerinden kaçtı

Avcılar’da şok kaza! Otomobil 4 metreden uçtu: Sürücü olay yerinden kaçtı

Avcılar’da şok kaza! Otomobil 4 metreden uçtu: Sürücü olay yerinden kaçtı

Avcılar’da şok kaza! Otomobil 4 metreden uçtu: Sürücü olay yerinden kaçtı

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