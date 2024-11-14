Avcılar’da şoke eden hırsızlık: Çiçekleri söküp götürdüler

Olay, Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İki grup halinde yürüyen ve aile oldukları düşünülen şüpheliler, emlak bürosu önündeki süs bitkisi ve çiçekleri fark etti. Kadınlardan biri saksıdaki çiçeği kökünden sökerek aldı.

Arkadan gelen diğer şüpheli ise, başka bir çiçeği daha söktü. Olay anı ve şüphelilerin uzaklaştığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Sabah iş yerine geldiklerinde her gün su verdikleri çiçek ve süs bitkileri yerinde göremeyen iş yeri ortaklarından Muhammed Hamid, " Bu gece geldiler. Çalmışlar iki tane aldılar maalesef 450 lira civarında bir tanesinin fiyatı. Baya zorlamışlar almak için." dedi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde iki şüphelinin süs bitkisi ve çiçekleri uzun uğraşlar sonucu yerinden söküp çaldığı anlar görülüyor.