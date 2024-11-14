Avcılar’da şoke eden hırsızlık: Çiçekleri söküp götürdüler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Avcılar’da şoke eden hırsızlık: Çiçekleri söküp götürdüler

Avcılar’da iki kadın bir emlak bürosunun önündeki sis bitkilerini yerinden söküp aldılar. Kadınların çiçekleri alma görüntüsü kameraya anbean görüntülendi.

Olay, Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İki grup halinde yürüyen ve aile oldukları düşünülen şüpheliler, emlak bürosu önündeki süs bitkisi ve çiçekleri fark etti. Kadınlardan biri saksıdaki çiçeği kökünden sökerek aldı.

Avcılar’da şoke eden hırsızlık: Çiçekleri söküp götürdüler

Arkadan gelen diğer şüpheli ise, başka bir çiçeği daha söktü. Olay anı ve şüphelilerin uzaklaştığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Sabah iş yerine geldiklerinde her gün su verdikleri çiçek ve süs bitkileri yerinde göremeyen iş yeri ortaklarından Muhammed Hamid, " Bu gece geldiler. Çalmışlar iki tane aldılar maalesef 450 lira civarında bir tanesinin fiyatı. Baya zorlamışlar almak için." dedi.

Avcılar’da şoke eden hırsızlık: Çiçekleri söküp götürdüler

Güvenlik kamerası görüntülerinde iki şüphelinin süs bitkisi ve çiçekleri uzun uğraşlar sonucu yerinden söküp çaldığı anlar görülüyor.

Avcılar’da şoke eden hırsızlık: Çiçekleri söküp götürdüler

Avcılar’da şoke eden hırsızlık: Çiçekleri söküp götürdüler

Son Haberler
“Bereketin Şifreleri” bu kitapta
“Bereketin Şifreleri” bu kitapta
Zehir tacirlerine 73 ilde büyük darbe! Yerlikaya duyurdu: Tonlarca uyuşturucu ele geçirildi
Zehir tacirlerine 73 ilde büyük darbe! Yerlikaya duyurdu...
Diyabet tedavisinde yeni dönem! Kritik konuya uzmanlar nasıl bakıyor? Bilim ne diyor!
Diyabet tedavisinde yeni dönem! Kritik konuya uzmanlar nasıl bakıyor? Bilim ne diyor!
Avcılar’da şoke eden hırsızlık: Çiçekleri söküp götürdüler
Avcılar’da şoke eden hırsızlık: Çiçekleri söküp götürdüler
40 yıllık dostu veda mesajı yazıp Erdoğan'ı terk etti
40 yıllık dostu veda mesajı yazıp Erdoğan'ı terk etti