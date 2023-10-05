Avcılar’da Şüpheli Ölüm

Yardımcı’nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Annesi 112’yi Aradı
Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Ümit Sokak’ta meydana geldi. Birlikte yaşadığı kızı Gülhan Yardımcı’ya saat 11.30’dan sonra ulaşamayan Havana Yardımcı, durumdan şüphelenerek 112 Acil Yardım hattını aradı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Banyoda Cansız Beden
Kapıyı açarak içeri giren ekipler, banyoyu kontrol ettiklerinde Yardımcı’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yardımcı’nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.