Avcılar'da taksiciler ve öğrenciler arasında levyeli kavga

İstanbul Avcılar'da gece yarısı üniversite öğrencileri ile taksiciler arasında çıkan kavga, levyeli saldırıya dönüştü. Olay anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

LEVYELİ SALDIRI GÖRÜNTÜLERDE

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Üniversite Mahallesi Sarıgül Sokak'ta meydana geldi. Cerrah Mehmet Paşa Erkek Öğrenci Yurdu önünde iki öğrenci ile bir taksici arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

TAKSİCİLER TOPLU HALDE OLAY YERİNE GELDİ

Taksicinin yardım çağrısı üzerine çok sayıda taksici olay yerine geldi. Kavga sırasında bir taksici, aracının bagajından çıkardığı levyeyle öğrencilere saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Taraflardan bazılarının hafif yaralandığı öğrenildi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Öğrenciler taksiciler hakkında şikayette bulunurken, saldırıda levyeyi kullanan taksici ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.