Avcılar’da tır yoldan çıktı: E5 Karayolu trafiğe kapatıldı

İstanbul Avcılar'da saat 13.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 01 AKK 815 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp yaklaşık 100 metre kaydıktan sonra durabildi.
Kaza sonrası E5 Karayolu Küçükçekmece istikameti trafiğe kapatılırken, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler güvenlik önlemi alarak araç sürücülerini yan yola yönlendirdi.
Bölgede kaza sonrası trafik yoğunluğu yaşanırken, tırı kurtarma çalışmaları sürdü. Kaza sebebiyle makaslayarak yolda kalan tır ve bölgede oluşan trafik havadan görüntülendi.