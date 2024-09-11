Avcılar'da trafiği aksatan 8 kişiye para cezası

Kaynak: AA
Avcılar'da trafiği aksatan 8 kişiye para cezası

Avcılar'da düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelleyen 8 kişiye 22 bin 770 lira idari para cezası kesildi.

Avcılar'da düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelleyen ve seyir halindeki aracın camından sarkan 8 kişiye 22 bin 770 lira idari para cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bazı sürücülerin D-100 kara yolu Ankara istikametinde düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandıkları anlara ilişkin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti.

Ekipler, plaka bilgilerinden kimlikleri belirlenen 5 araç sürücüsü ile seyir halindeki aracın camından sarktığı tespit edilen 3 yolcuyu yakaladı.

Sürücü ve yolculara, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine göre; 22 bin 770 lira idari para cezasına çarptırıldı. Sürücülerden ikisinin ehliyetlerine de 60 gün süreyle el koyulduğu belirtildi.

Ayrıca 5 sürücü, haklarında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden adli işlem gerçekleştirilmek üzere Avcılar Polis Merkezi Amirliği'ne bırakıldı.

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