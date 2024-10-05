Avcılar’da trafikte dehşeti saçmıştı! ABD’li hırsızla ilgili son gelişme

Düzenleme: Kaynak: İHA
Avcılar’da trafikte dehşeti saçmıştı! ABD’li hırsızla ilgili son gelişme

Avcılar’da trafikte dehşeti yaşatan ve 1 kişinin ölümüne neden olan ABD’li hırsız tutuklandı.

İstanbul Avcılar'da dün yaşanan olayda, bir galeriden çaldığı cip ile birçok araca çarparak kaçan ve polis tarafından yakalanan Fas uyruklu ABD vatandaşı Nassim D., emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Nassim D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, E-5 karayolu Avcılar yan yolda saat 15.15 sıralarında meydana geldi. Fas uyruklu ve Amerikan pasaportu taşıyan Nassim D., yol boyunca birçok araca çarparak kaçmaya başladı. Vatandaşlar tarafından durdurulmak istenen Nassim D., toplam 14 araca çarptı ve 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yenibosna E-5 karayolunda polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak ağır yaralı Yıldıray Erol, hastanede hayatını kaybetti.

Nassim D., emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi ve 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Öldürme ve Hırsızlık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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