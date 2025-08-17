Avcılar’da "yan baktın" kavgası: 1 ölü

Kaynak: İHA
İstanbul Avcılar'da "yan baktın" tartışmasında bıçaklanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam 17.30 sıralarında Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi G-612. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, sokakta Hamit A. (62) ile Emrah Demir (36) arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Emrah Demir, Hamit A. tarafından defalarca bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hamit A. ise, Avcılar Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kavgada hayatını kaybeden Emrah Demir'in yakın zamanda baba olduğu öğrenildi.

