Avcılar’da yanan otomobili söndürmek için seferber oldular

Murat Anlı kullandığı 54 ZC 676 plakalı otomobille D-100 Karayolu Gümüşpala Mahallesi'nden Beylikdüzü yönüne doğru seyir halindeydi. Anlı'nın otomobilinin motor kısmından bir anda alevler yükselmeye başladı. Anlı, otomobili yol kenarına çekip, inerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Bazı sürücüler de araçlarından inip yangın tüpü ve su dolu pet şişelerle yardıma koştu. Yangın sürücülerin müdahalesiyle önemli ölçüde söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekibi soğutma çalışması yaptı. Trafikte ise kısa süreli yoğunluk yaşandı.

Yangını ucuz atlattığını belirten Sürücü Murat Anlı, Kaloriferi çalıştırdım. Önce bir koku, ardından duman geldi. Hemen durdum. Diğer sürücüler de koşup geldi. Ancak bu kadar müdahale edebildik dedi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme sürdürülüyor.